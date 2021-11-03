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Нетрезвые американские моряки устроили гулянья на улицах Стамбула

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Выпившие члены экипажа флагманского корабля военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney отметили заход в Стамбул, устроив гулянья на улицах города. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил источник РЕН ТВ.

Американские военнослужащие развязно вели себя на улицах Стамбула, шутили и смеялись, а позже неуверенной походкой поднялись на борт судна, отметил источник. Чтобы моряки без происшествий вернулись на корабль, Mount Whitney был оцеплен турецкими правоохранителями.

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По данным источника, 3 ноября экипаж находится на борту судна и выполняет свои должностные обязанности. Также известно, что корабль находится под охраной турецких силовиков, около него поставили несколько водометов.

Уточняется, что не все жители Стамбула рады визиту USS Mount Whitney. Так, турецкие коммунисты повесили на одном из мостов растяжку сразу на двух языках обращение к экипажу: «Yankee, go home» («Янки, отправляйтесь домой». — Ред.).

Отмечается, что на мостах Стамбула также дежурят полицейские.

Флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney сделал остановку в Стамбуле 1 ноября. Ранее через пролив Босфор прошел ракетный эсминец USS Porter. Цель — проведение операций с партнерами по НАТО.

Несмотря на то что американские корабли прибывают в Черное море в рамках военных учений, западное командование заявляет, что происходящее больше походит на совместную операцию с союзниками.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. В акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Силы и средства Черноморского флота РФ приступили к слежению за его действиями. Также появились кадры, как эсминец прошел по проливу Босфор.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября высказался о военных кораблях США. Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны, сказал он.

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