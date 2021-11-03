Количество пожаров выросло в Хабаровском крае

Правительство Хабаровского края сообщило об увеличении количества пожаров в октябре. В регионе возросло число как бытовых, так и ландшафтных возгораний.

Специалисты связывают ситуацию с особенностями осеннего периода. В жилых домах стало холоднее, из-за чего граждане используют печи и электроприборы, в том числе самодельные. При этом температура воздуха на улице в течение месяца была выше средних значений. Жители региона чаще выходили в лес и это привело к ландшафтным пожарам, пишет ИА AmurMedia.

Пожарные усилили профилактическую работу с населением. Специалисты проводят подомовые обходы и инструктажи с местными жителями. В течение месяца прошло 2,5 тыс. подобных мероприятий. Также в Хабаровском крае дома граждан, которые относятся к социально незащищенным категориям, оснащают автоматическими пожарными извещателями. В 2021 году установлено свыше 1,7 тыс. датчиков.