Дело об убийстве возбудили после обнаружения трех тел в сгоревшем доме

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек, тела которых были обнаружены при пожаре в заброшенном доме в городе Конаково. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 1 ноября в доме на улице Жилкооп произошел пожар. В ходе тушения на втором этаже здания были обнаружены тела трех человек с явными признаками воздействия огня.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что очаг возгорания находился под лестничным маршем первого этажа на полу. Известно, что дом отключен от коммуникаций и не электрифицирован, пишут «Тверские ведомости».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом»). Проводится комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз.

В ночь на 1 ноября в Рязанской области произошел пожар в кирпичном доме в поселке Сапожок. Погибли женщина и девочка 2014 года рождения. Мальчик 2011 года рождения доставлен в медучреждение в Рязани с отравлением продуктами горения .