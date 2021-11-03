Прямой эфир
Армия
Путин заявил о важности создания лазерного оружия повышенной мощности
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ан-12 под Иркутском
Мир
МИД РФ опроверг информацию о стягивании войск к границе с Украиной
Общество
В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»
Политика
В Госдуме назвали близоруким заявление Байдена о «тундре в огне»
Мир
Третий корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфор
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Общество
Брянская область продлила нерабочие дни до 14 ноября
Мир
Верховная рада уволила главу минобороны Украины Тарана
Мир
Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии

Дело об убийстве возбудили после обнаружения трех тел в сгоревшем доме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек, тела которых были обнаружены при пожаре в заброшенном доме в городе Конаково. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 1 ноября в доме на улице Жилкооп произошел пожар. В ходе тушения на втором этаже здания были обнаружены тела трех человек с явными признаками воздействия огня.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что очаг возгорания находился под лестничным маршем первого этажа на полу. Известно, что дом отключен от коммуникаций и не электрифицирован, пишут «Тверские ведомости».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом»). Проводится комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз.

В ночь на 1 ноября в Рязанской области произошел пожар в кирпичном доме в поселке Сапожок. Погибли женщина и девочка 2014 года рождения. Мальчик 2011 года рождения доставлен в медучреждение в Рязани с отравлением продуктами горения .

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021