В России вводят временное ограничение на вывоз азотных удобрений

Правительство России на полгода ограничивает вывоз из страны азотных удобрений. Об этом 3 ноября завил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот, удобрений», — сказал премьер-министр РФ.

Кроме того, Мишустин указал, что Минпромторг РФ займется распределением квоты на экспорт азотных удобрений. Экспортировать можно будет 5,9 т азотных удобрений и 5,35 т сложных за полгода.

Также Мишустин на заседании указал, что правительство приняло ряд мер с связи с ростом цен на природный газ, который негативно отразился на мировых рынках.

25 октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий европейского энергокризиса. Тогда президент указал и на дестабилизацию рынков азотных удобрений.

Ранее, 20 октября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что высокие цены на газ в Европе, вызванные энергокризисом, способны спровоцировать рост цен и в других отраслях — таких как производство удобрений, генерация электроэнергии, нефтегазохимия, металлургия и производство сельхозпродукции. По словам Новака, уже возникают проблемы и в производстве продуктов питания.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превышала $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.

Путин, в свою очередь, заявил, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникли истерика и неразбериха.