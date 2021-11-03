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Экономика
Цена газа в Европе превысила $900 за 1 тыс. куб. м

В России вводят временное ограничение на вывоз азотных удобрений

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Правительство России на полгода ограничивает вывоз из страны азотных удобрений. Об этом 3 ноября завил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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«Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот, удобрений», — сказал премьер-министр РФ.

Кроме того, Мишустин указал, что Минпромторг РФ займется распределением квоты на экспорт азотных удобрений. Экспортировать можно будет 5,9 т азотных удобрений и 5,35 т сложных за полгода.

Также Мишустин на заседании указал, что правительство приняло ряд мер с связи с ростом цен на природный газ, который негативно отразился на мировых рынках.

25 октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий европейского энергокризиса. Тогда президент указал и на дестабилизацию рынков азотных удобрений.

Ранее, 20 октября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что высокие цены на газ в Европе, вызванные энергокризисом, способны спровоцировать рост цен и в других отраслях — таких как производство удобрений, генерация электроэнергии, нефтегазохимия, металлургия и производство сельхозпродукции. По словам Новака, уже возникают проблемы и в производстве продуктов питания.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превышала $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.

Путин, в свою очередь, заявил, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникли истерика и неразбериха.

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