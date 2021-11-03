Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева

Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы суд избрал в отношении 59-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря», — говорится в сообщении.

О том, что следствие ходатайствует об аресте предполагаемого убийцы, стало известно ранее в этот день.

Днем ранее полиция задержала 60-летнего Сергея Егорова по подозрению в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД. Он оказался знакомым дочери убитого. По версии следствия, подозреваемый взял у нее в долг крупную сумму, но вернуть деньги не мог. Тогда дочь рассказала, что у ее отца есть связи и у должника могут возникнуть проблемы. Предположительно, после этого мужчина проник в дом к полковнику в отставке и убил его.

Бывший замглавы управления МВД был найден убитым в Новой Москве 26 октября. Отмечалось, что злоумышленники попали на участок Новосельцева через забор. Кровь погибшего обнаружили в нескольких комнатах домовладения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).