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Киргизия направила ноту в МИД РФ после сообщений об избиении гражданина страны полицией

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Посольство Киргизии направило в МИД России ноту в связи с сообщением об избиении накануне, 2 ноября, полицейскими гражданина республики в Москве. Об этом 3 ноября сообщает диппредставительство.

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«Посольством направлены нота в МИД России, обращения в УСБ ГУМВД России по Москве, а также Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Выражена просьба обеспечить объективное и всестороннее расследование инцидента, дать правовую оценку действиям сотрудников полиции ОМВД России по Хорошевскому району Москвы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 2 ноября в социальных сетях был размещен видеоролик, на котором сотрудники полиции ОМВД России по Хорошевскому району якобы применяют физическую силу в отношении гражданина Киргизии. Посольство подтвердило, что инцидент произошел в тот же день.

Также была установлена личность 21-летнего гражданина республики, в отношении которого применялась сила.

Ранее, 27 октября, в Екатеринбурге трое подростков избили 42-летнего майора полиции, возвращавшегося домой в гражданской одежде. Около подъезда трое злоумышленников брызнули полицейскому в глаза газовым баллончиком и нанесли телесные повреждения. С места происшествия майора госпитализировали с серьезными повреждениями лица.

18 октября массовая драка с участием трудовых мигрантов произошла в Москве, после потасовки полицейские задержали 23 человека. Инцидент произошел в районе Коптево на севере столицы. Словесная перепалка началась во время распития спиртного. Конфликт перерос в массовую драку. Одного из пострадавших госпитализировали с ножевым ранением.

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