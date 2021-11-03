Киргизия направила ноту в МИД РФ после сообщений об избиении гражданина страны полицией

Посольство Киргизии направило в МИД России ноту в связи с сообщением об избиении накануне, 2 ноября, полицейскими гражданина республики в Москве. Об этом 3 ноября сообщает диппредставительство.

«Посольством направлены нота в МИД России, обращения в УСБ ГУМВД России по Москве, а также Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Выражена просьба обеспечить объективное и всестороннее расследование инцидента, дать правовую оценку действиям сотрудников полиции ОМВД России по Хорошевскому району Москвы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 2 ноября в социальных сетях был размещен видеоролик, на котором сотрудники полиции ОМВД России по Хорошевскому району якобы применяют физическую силу в отношении гражданина Киргизии. Посольство подтвердило, что инцидент произошел в тот же день.

Также была установлена личность 21-летнего гражданина республики, в отношении которого применялась сила.

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