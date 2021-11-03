В Краснодарском крае с 6 ноября вводится система QR-кодов для посещения предприятий общепита. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее данное ограничение действовало только на территории городов-курортов края.

«В связи с эпидемиологической обстановкой на территории края вводим новые ограничения. С 6 по 14 ноября: посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала «Госуслуги» о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании», — написал он в своем Telegram.

Кроме того, в городах-курортах система QR-кодов будет действовать при посещении торговых развлекательных комплексов.

Также на Кубани до 14 ноября продлевается запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

В списке городов-курортов федерального и краевого значения в Краснодарском крае числятся: Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также поселения Туапсинского района (Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси).

За последние сутки в России зафиксировали новый максимум летальных исходов из-за коронавируса — 1189 случаев. Число выявленных случаев COVID-19 в стране составило 40 443. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (6827), Московской области (3269) и Санкт-Петербурге (2744).

1 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от COVID-19 в 10 российских регионах. Также он отметил, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

В тот же день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев коронавируса, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 78 регионах страны, а снижение — в двух регионах.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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