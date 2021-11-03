Рязанских зубров отправляют в нацпарк в Смоленской области

В нацпарк «Смоленское Поозерье» в Смоленской области отправят очередную партию зубров из Рязанской области. Об этом сообщили в администрации Окского заповедника.

Шесть животных еще в октябре привезли в Смоленскую область. Это самец, которому девять лет, и пять телочек. Путь в 800 км они перенесли хорошо, а на новом месте освоились быстро.

Еще четырех зубров должны отправить в «Смоленское Поозерье» 10 ноября, пишет 62INFO.ru.

В зубровом питомнике Окского заповедника содержатся 48 животных.

Около года назад Приокско-Террасный и Окский государственный заповедники обменялись зубрами. В Рязанскую область из Подмосковья доставили двух животных.