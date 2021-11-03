Цена газа в Европе превысила $900 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе вновь выросла и превысила отметку в $900 за 1 тыс. куб. м. Об этом в среду, 3 ноября, свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF выросла до $908 за 1 тыс. куб. м, или €75,7 за МВт·ч (цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены за день составляет около 12%.

29 октября цена газа в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября. Общее падение цены за день превысило 14%.

В этот же день глава «Роснефти» Игорь Сечин выразил мнение, что газовый кризис в Европе продемонстрировал сложность энергетики и экономики и хрупкость многих сложившихся систем. По его словам, происходящие события также дали понять, что энергетический переход должен быть взвешенным.

13 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Путин также опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.