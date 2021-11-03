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Два подростка погибли при наезде машины на стену дома в Приморье

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В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двух подростков в результате ДТП. Автомобиль врезался в стену жилого дома.

Авария произошла в дневное время 3 ноября в селе Ильинка Ханкайского района. 17-летний парень за рулем автомобиля Honda Insight въехал в стену дома на улице Советской. В иномарке находились четверо пассажиров, трое из которых несовершеннолетние. Пассажиры 14 и 15 лет скончались на месте происшествия. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Остальные пострадавшие госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования прокуратура поставила на контроль. Устанавливаются причины аварии.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Мурманской области. При столкновении на трассе «Кола» погибли три человека, в том числе трое детей. По неустановленной причине водитель Skoda выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «МАЗ».

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