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The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт»

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Научный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, где отмечается высокая эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом в среду, 3 ноября, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Так, в РФПИ, выступившем спонсором исследования, объявили о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet. В материале отмечается, что вакцина продемонстрировала высокий профиль безопасности. Также было выявлено, что она вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, в ходе исследования было установлено, что выявленные побочные явления от применения вакцины были в большинстве случаев средними или мягкими. Также отмечалось, что серьезных нежелательных реакций на «Спутник Лайт» не было выявлено.

Ранее, 2 ноября, внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов отметил, что вакцинацию «Спутником Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного COVID-19. 1 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о достаточном количестве вакцины «Спутник Лайт» в регионах.

Ранее, 14 октября, в РФПИ сообщили, что проведенное в Аргентине исследование продемонстрировало, что бустерный укол «Спутника Лайт» дает сильный иммунный ответ. Кроме того, сообщалось, что комбинация вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» показала отличные результаты.

13 октября в РФПИ рассказали, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против штамма COVID-19 «Дельта» составляет 70% в течение трех месяцев. Также отмечалось, что использование «Спутника Лайт» в качестве бустера при введении до этого других вакцин дает эффективность до 83% против штамма «Дельта».

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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