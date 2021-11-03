Сменившего пол должника по алиментам задержали под Архангельском

В городе Котласе Архангельской области полиция задержала должника по алиментам на содержание ребенка, которого разыскивали восемь лет. За это время мужчина сменил пол и переехал в Санкт-Петербург.

Как пишет ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление ФССП, производство в отношении должника, который в данный момент является женщиной, было открыто в 2013 году. В настоящий момент сумма задолженности составляет порядка 870 тыс. рублей.

Женщину задержали в поезде Петербург–Котлас. Ей грозит административная или уголовная ответственность в зависимости от того, как разрешится ситуация.