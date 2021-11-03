В Волгограде мужчина пытался ограбить магазин с младенцем на руках

В Волгограде задержан мужчина, который пытался ограбить продуктовый магазин с младенцем на руках. Об этом 3 ноября сообщается на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел 2 ноября в Кировском районе. Женщина-кассир сообщила в полицию о том, что неизвестный мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, ворвался в магазин, достал предмет, похожий на нож, и угрожая, потребовал отдать ему наличные из кассы. При этом у злоумышленника на руках был маленький ребенок.

Женщина отказалась отдавать деньги, успела забежать в подсобное помещение и вызвать сотрудников частной охранной организации. Мужчина с младенцем скрылся.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый неработающий 26-летний местный житель. Задержанный вину свою в содеянном признал и пояснил, что решил совершить разбойное нападение на продовольственный магазин с целью раздобыть материальных средств для приобретения спиртного», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

29 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге грабители напали на продавца магазина в ТРК «Дунай» с ножом. Мужчина был ранен, нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, однако сотрудникам Росгвардии удалось задержать грабителей.

Днем ранее в Москве арестовали мужчину, который в женском платье напал с топором на посетителей магазина «Магнит».