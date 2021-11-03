Власти Москвы не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни, введенные в городе с 28 октября по 7 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве <...> динамика заболевания [коронавирусом] стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника [8 ноября] нерабочие дни продлены не будут», — заявил Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.

Градоначальник добавил, что к обычной жизни город вернется с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений. Среди них — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника будет возможен только по QR-кодам.

Кроме того, Собянин в очередной раз призвал жителей города продолжать соблюдать санитарные нормы, пишет «Газета.Ru».

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом он призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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