Ученые назвали способ точного определения биологического возраста человека

Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского решили запустить онлайн-сервис «Калькулятор возраста», с помощью которого можно определить биологический возраст человека и степень изношенности организма.

Так, чтобы узнать свой точный биологический возраст, человеку необходимо загрузить в специальную программу несколько биохимических маркеров и показателей из общего анализа крови.

Как сообщила «Известиям» директор Института биологии и биомедицины университета Лобачевского Мария Ведунова, проводимая сотрудниками ННГУ работа позволяет выделить те показатели, по которым можно определить реальный износ организма.

«Метаанализ большого массива генетических данных для 20 различных популяционных групп, среди которых европейцы, азиаты, афроамериканцы, выявил новые факторы долголетия и риска ранней смерти», — отметила она.

Так, искусственный интеллект «Калькулятора возраста» способен вычислить, сопоставить уровень содержания того или иного вещества в крови в зависимости от пола и хронологического возраста пациента с эталонными показателями, а также узнать степень износа организма.

Как сообщил «Известиям» сотрудник кафедры анатомии и физиологии человека и животных ТюмГУ Николай Карпов, значительная разница между хронологическим и биологическим возрастом может интерпретироваться как признак серьезных проблем со здоровьем.

Однако ученый отметил, что для интерпретации результатов человеку всё равно необходимы будут дополнительные исследования.

«Для конкретного человека такой сервис пока может быть полезен разве что в качестве развлечения: он покажет разницу между биологическим возрастом и возрастом «в паспорте». Но чтобы понять, почему возникла эта разница и что она означает, необходимы дополнительные исследования», — заключил он.

14 апреля заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал, как с помощью смартфона определить возраст человека. Он отметил, что также существуют некоторые методики, основанные на выделении частот по методам обращения с устройством. В этом случае программы отслеживают функции, которые использует человек на смартфоне в определенных ситуациях, какими сервисами пользуется и в течение какого времени.

Так, для ответа на звонок и просмотра сообщения пользователи старше 45 лет гораздо чаще останавливаются или замедляют движение, а также стараются зафиксировать положение смартфона