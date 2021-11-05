Прямой эфир
Мир
СБУ извинилась за внесение имени актера Томусяка в «черный список» Киева
Армия
Миротворцы России помогли открыть детский сад в Нагорном Карабахе
Мир
В Киеве заявили о наличии на Украине неучтенных миллиардов кубометров газа
Политика
Мишустин рассказал о подготовке документов по интеграции с Белоруссией
Политика
В Кремле заявили о высокой оценке Путиным и Лукашенко принятых решений
Спорт
«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве
Спорт
Бывший врач сборной РФ по хоккею отреагировал на допинг-пробу Ничушкина
Общество
Путин одобрил идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ
Мир
В Белоруссии назвали заявление Лукашенко о Крыме признанием его территорией РФ

Ученые назвали способ точного определения биологического возраста человека

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского решили запустить онлайн-сервис «Калькулятор возраста», с помощью которого можно определить биологический возраст человека и степень изношенности организма.

Весомый довод: ученые придумали, как делать четкое МРТ полным людям
Как новое устройство поможет избавиться от темных пятен на снимках

Так, чтобы узнать свой точный биологический возраст, человеку необходимо загрузить в специальную программу несколько биохимических маркеров и показателей из общего анализа крови.

Как сообщила «Известиям» директор Института биологии и биомедицины университета Лобачевского Мария Ведунова, проводимая сотрудниками ННГУ работа позволяет выделить те показатели, по которым можно определить реальный износ организма.

«Метаанализ большого массива генетических данных для 20 различных популяционных групп, среди которых европейцы, азиаты, афроамериканцы, выявил новые факторы долголетия и риска ранней смерти», — отметила она.

Так, искусственный интеллект «Калькулятора возраста» способен вычислить, сопоставить уровень содержания того или иного вещества в крови в зависимости от пола и хронологического возраста пациента с эталонными показателями, а также узнать степень износа организма.

Как сообщил «Известиям» сотрудник кафедры анатомии и физиологии человека и животных ТюмГУ Николай Карпов, значительная разница между хронологическим и биологическим возрастом может интерпретироваться как признак серьезных проблем со здоровьем.

Однако ученый отметил, что для интерпретации результатов человеку всё равно необходимы будут дополнительные исследования.

«Для конкретного человека такой сервис пока может быть полезен разве что в качестве развлечения: он покажет разницу между биологическим возрастом и возрастом «в паспорте». Но чтобы понять, почему возникла эта разница и что она означает, необходимы дополнительные исследования», — заключил он.

14 апреля заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал, как с помощью смартфона определить возраст человека. Он отметил, что также существуют некоторые методики, основанные на выделении частот по методам обращения с устройством. В этом случае программы отслеживают функции, которые использует человек на смартфоне в определенных ситуациях, какими сервисами пользуется и в течение какого времени.

Так, для ответа на звонок и просмотра сообщения пользователи старше 45 лет гораздо чаще останавливаются или замедляют движение, а также стараются зафиксировать положение смартфона

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021