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Капитальный ремонт обхода Михайлова завершили в Рязанской области

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В Рязанской области капитально отремонтировали обход Михайлова. Речь идет об участке дороги, который был передан в федеральную собственность в 2019 году.

Ремонтировать участок с 0 по 5 км начали в конце 2020 года. Сейчас дорога соответствует параметрам II категории.

Специалисты полностью поменяли основание трассы, использовав органоминеральную смесь на основе битумной эмульсии. Это необходимо для того, чтобы не допустить появления трещин в верхнем слое асфальта.

Кроме того, обновлено боковое барьерное ограждение, нанесена разметка из термопластика, установлено 114 знаков и 370 сигнальных столбиков.

На участке появились новые линии освещения. Они построены на транспортной развязке, которая соединяет обход Михайлова с трассой Р-22 «Каспий», а также на подъездах к ней. Отремонтирован путепровод через железную дорогу на 3-м км обхода города, пишет РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что в Рязанской области отремонтировали более 5 км участка дороги Милославское–Чернава–Липяги. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

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