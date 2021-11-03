Анна Дзюба впервые рассказала об уходе из Artik & Asti

Украинская певица Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из группы Artik & Asti. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, отметив, что в распаде коллектива, выступавшего 10 лет, никто не виноват.

«Это была красивая и мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за всё, что мы сделали вместе», — отметила артистка.

По ее словам, настало время каждому идти своей дорогой. Делиться насчет дальнейших планов певица не стала. Она призвала собеседницу не торопить события.

2 ноября второй солист дуэта Артем Умрихин сообщил об уходе Дзюбы из поп-группы Artik & Asti. Музыкант поблагодарил бывшую коллегу за «долгий, невероятно интересный и важный путь». Кто станет новой солисткой группы, пока неизвестно.

В 2020 году певица рассказала о том, что вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина.

За 10 лет коллектив выпустил четыре альбома. Artik & Asti удостоились множества наград, среди которых «Золотой граммофон», VK Music Awards, премии каналов RU.TV и «Муз-ТВ».