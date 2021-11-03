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В Курской области нерабочие дни продлили до 12 ноября

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В Курской области принято решение продлить режим нерабочих дней до 12 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим некоторую стабилизацию, мы решением штаба продлим действие нерабочих дней до 12 ноября», — добавил Старовойт в эфире канала «Россия 24».

Как уточнил Старовойт, в регионе остается проблема с кислородом, так как госпитализированные с коронавирусом требуют объемной кислородной поддержки.

«У нас расходуется почти 33,5 т кислорода в сутки, мы в режиме реального времени получаем дополнительные объемы кислорода. Поэтому нам потребуется еще некоторое время, чтобы стабилизировать ситуацию и увидеть снижение», — сказал губернатор Курской области.

По словам губернатора, за последние трое суток в регионе наблюдается стабилизация ситуации с распространением COVID-19, добавляет сайт «Газета.Ru».

Как стало известно ранее в этот день, власти Челябинской области также решили продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы до 12 ноября. Решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и распространения коронавируса.

Днем ранее продление нерабочих дней допустили в Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Отмечалось, что окончательные решения будут приняты с учетом уровня заболеваемости COVID-19 в указанных регионах России.

В настоящее время в России с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, о котором 20 октября объявил Владимир Путин. Регионы могли при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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