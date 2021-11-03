Оператор СП-2 ответил на данные Bloomberg о затягивании ввода проекта в эксплуатацию

В компании-операторе «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG заявили, что не комментируют продолжающиеся юридические и регуляторные процедуры по газопроводу. Об этом сообщили «Известиям» 3 ноября в пресс-службе оператора, комментируя сообщения Bloomberg о том, что ввод в эксплуатацию трубопровода может затянуться.

«Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что о дальнейших технических шагах сообщат дополнительно.

Ранее в этот же день издание Bloomberg сообщило, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» может затянуться до 8 мая 2022 года. Там отметили, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе, если она усугубится. В агентстве подчеркнули, что поставки газа по трубопроводу могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по СП-2 до 8 января, после чего его передадут на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии. Решение ЕК не будет иметь обязательного характера, но его вынесение может продлиться до 8 мая 2022 года, и только после этого германский регулятор сможет выдать лицензию газопроводу, пояснили в Bloomberg.

27 октября представитель министерства экономики и энергетики Германии Беате Барон сообщил, что «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на топливо.

За день до этого глава германской компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что в случае суровой зимы в Европе могут вырасти цены на газ. Он сказал, что запуск СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября, но он пока не начал свою работу. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.