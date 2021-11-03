Прямой эфир
Общество
Власти Москвы решили не продлевать нерабочие дни
Происшествия
Два человека погибли при крушении Ан-12 около Иркутска
Происшествия
В Волгограде мужчина пытался ограбить магазин с младенцем на руках
Авто
ГИБДД проведет массовые рейды на нетрезвых водителей в ноябрьские праздники
Мир
Украина внесла в черный список 30 деятелей культуры из РФ
Общество
В Краснодарском крае с 6 ноября вводится система QR-кодов
Политика
Путин 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе
Общество
Челябинская область продлит нерабочие дни до 12 ноября
Мир
Верховная рада уволила главу минобороны Украины Тарана
Экономика
Цена газа в Европе превысила $900 за 1 тыс. куб. м

Оператор СП-2 ответил на данные Bloomberg о затягивании ввода проекта в эксплуатацию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В компании-операторе «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG заявили, что не комментируют продолжающиеся юридические и регуляторные процедуры по газопроводу. Об этом сообщили «Известиям» 3 ноября в пресс-службе оператора, комментируя сообщения Bloomberg о том, что ввод в эксплуатацию трубопровода может затянуться.

«Немецкий бизнес не винит в энергокризисе РФ»
Председатель правления Федерального союза российской экономики в Германии Алексей Лавров — о репутации надежного поставщика и перспективах зеленой энергетики

«Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что о дальнейших технических шагах сообщат дополнительно.

Ранее в этот же день издание Bloomberg сообщило, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» может затянуться до 8 мая 2022 года. Там отметили, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе, если она усугубится. В агентстве подчеркнули, что поставки газа по трубопроводу могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по СП-2 до 8 января, после чего его передадут на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии. Решение ЕК не будет иметь обязательного характера, но его вынесение может продлиться до 8 мая 2022 года, и только после этого германский регулятор сможет выдать лицензию газопроводу, пояснили в Bloomberg.

27 октября представитель министерства экономики и энергетики Германии Беате Барон сообщил, что «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на топливо.

За день до этого глава германской компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что в случае суровой зимы в Европе могут вырасти цены на газ. Он сказал, что запуск СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября, но он пока не начал свою работу. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021