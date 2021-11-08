Ученые выявили вызывающие бессонницу продукты

Рацион питания оказывает влияние на качество сна. Так, некоторые продукты могут привести к бессоннице, выяснили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США), передает MedicalXpress.

Один из авторов исследования, доцент Джеймс Гангвиш рассказал, что с бессонницей сталкивается около 30% взрослого населения. Чаще всего для лечения этого недуга назначаются медикаменты, которые являются дорогими и могут вызывать побочные эффекты. В результате исследования было установлено, что улучшить сон и помочь в борьбе с бессонницей может корректировка рациона.

В эксперименте приняли участие более чем 50 тыс. добровольцев, которые информировали ученых о своем питании. Выяснилось, что повысить риск бессонницы может употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов. В частности, перед сном не рекомендуется употреблять сахар, белый хлеб и белый рис. Данные продукты повышают уровень сахара в крови.

«Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», — уточнили специалисты.

При этом благоприятное воздействие на качество сна оказывают овощи, цельные фрукты и продукты, богатые клетчаткой.

28 октября диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые положительно влияют на функции организма, в том числе на нервную систему, что позволяет человеку спокойно погрузиться в сон. К таким продуктам она отнесла черешню и вишню. По словам диетолога, эти ягоды содержат мелатонин, который принято называть «гормоном сна». Соломатина добавила, что подобное полезное свойство у данных продуктов не исчезает при заморозке и при их употреблении в виде сока.

17 сентября руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» в Москве Татьяна Сурненкова в беседе с «Известиями» назвала секрет здорового сна. По ее словам, для этого необходимо осознанно не мешать организму уснуть.