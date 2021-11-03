Сторонники заговора собрались в Далласе в ожидании умершего сына Кеннеди

Сотни сторонников теории заговора QAnon собрались в городе Даллас на месте, где был убит 35-й президент страны Джон Кеннеди, ожидая появления его умершего более 20 лет назад сына, которое, по их мнению, должно предвещать возвращение к власти экс-президента Дональда Трампа. Об этом 3 ноября сообщило издание Washington Post.

Сын бывшего американского президента Джон Кеннеди-младший в возрасте 38 лет скончался в авиакатастрофе в 1999 году, однако собравшиеся убеждены, что он не умер и скрывался на протяжении 22 лет. Они считают, что вернувшийся сын Кеннеди станет вице-президентом, когда Трамп вернется к власти. Многие пришли на мероприятие с флагами или в футболках с надписью «Трамп-Кеннеди 2024».

Однако, как написала газета, «пророчество» не сбылось. Прождав появления Кеннеди-младшего некоторое время, толпа всё же начала расходиться. При этом некоторые утверждали, что он еще может появиться позднее вечером на концерте Rolling Stone.

Издание отмечает, что теория о Кеннеди-младшем маргинальна даже для сторонников QAnon. Однако число собравшихся удивило представителя Лаборатории цифровой криминалистики при Атлантическом совете Джареда Холта, который занимается изучением «внутреннего экстремизма».

«Меня удивило, что так много людей пришло сюда. Нахождение в таком состоянии ума, когда человек полностью и безнадежно оторван от реальности, открывает очень опасные возможности для того, что он может сделать в будущем», — отметил он.

Последователи теории QAnon убеждены в том, что Соединенными Штатами или даже всем миром правит некая тайная и могущественная клика сатанистов-педофилов, включающая в себя лидеров Демократической партии США, бизнесменов, голливудских актеров, королевские семьи и других знаменитостей, а противостоит ей экс-президент США Дональд Трамп.

Ранее, 4 сентября, сообщалось, что стороннику движения QAnon Джейку Анджели, известному также как Кью-Шаман, грозит до 20 лет тюремного заключения за участие в штурме здания Капитолия 6 января. Анджели запечатлели в ходе январских беспорядков. Участник штурма запомнился своим ярким одеянием викинга, а кадры с его изображением быстро распространились в Сети.

До, этого, 3 марта, некоторые приверженцы теории заговора, предположительно, пытались проникнуть в здание конгресса Штатов. Они предполагали, что 4 марта могла быть проведена инаугурация бывшего президента США Дональда Трампа «с его последующим возвращением к власти».

8 января сообщалось, что Twitter начал блокировку аккаунтов сторонников действующего президента США Дональда Трампа за распространение контента, связанного с теорией заговора QAnon.

6 января состоялся штурм Капитолия, тогда сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.