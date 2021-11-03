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В ГИБДД призвали водителей отложить поездки из-за ситуации с COVID-19

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Российская Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с просьбой не совершать поездок в предстоящие праздничные дни без крайней необходимости. Об этом 3 ноября сообщает Telegram-канал ГИБДД РФ.

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«Госавтоинспекция напоминает гражданам, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Перед любой поездкой следует еще раз подумать о ее целесообразности и принимать окончательное решение, взвесив все аргументы за и против. Если такой необходимости нет, то поездку лучше отложить до улучшения ситуации», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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