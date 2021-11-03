В ФРГ назвали контрпродуктивным торможение запуска СП-2 по политическим мотивам

Любые попытки затормозить запуск газопровода «Северный поток – 2» по политическим мотивам являются совершенно контрпродуктивными, считает Восточный комитет германской экономики (OAOEV). Об этом говорится в распространенном 3 ноября заявлении председателя организации Оливера Хермеса.

«При ускоренном переходе с угля на газ можно реализовать серьезный потенциал сокращения выбросов CO 2 в ближайшие годы. Поэтому было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить современные инфраструктурные проекты, такие как «Северный поток – 2». Ведь природный газ прокладывает нам мост в мир свободных от CO 2 или климатически нейтральных газов, например водорода», — сказал глава OAOEV.

В то же время Хермес выразил мнение, что механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM), запланированный Евросоюзом, ни в коей мере не должен «вести к изоляции ЕС от таких стран, как Россия или Украина».

Ранее в среду Bloomberg сообщило о возможном затягивании ввода в эксплуатацию СП-2 до мая текущего года из-за процесса получения разрешения со стороны регулятора ФРГ. В издании отметили, что на ситуацию может повлиять энергетическая ситуация в Европе в случае ее усугубления. По информации агентства, поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

2 ноября глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

23 октября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс поприветствовал запуск СП-2. Он уточнил, что высокий спрос на природный газ в Европе демонстрирует его острую необходимость Берлину.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день российский лидер назвал чушью слова о том, что РФ строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.