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Инвестиции в торговую недвижимость упали на 15%

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Объем инвестиций в торговую недвижимость и традиционным бизнесам из сегмента b2c в 2021 году сократился более чем на 15%. Об этом сообщил «Известиям» президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» (СРО РАО), соучредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков в среду, 3 ноября.

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Инвестиционная привлекательность традиционных для инвестиций направлений малого и среднего бизнеса неуклонно снижается. Очередной перерыв в работе предприятий сферы b2c только укрепит эту тенденцию, сказал Кулаков.

По его словам, торговая недвижимость, которая активно развивалась последнее десятилетие, перестала быть привлекательной для инвесторов.

«В середине прошлого года задолженность арендаторов перед владельцами торговых площадей составляла порядка 2 трлн рублей», — рассказал президент СРО РАО.

Говоря о сегменте общественного питания, он отметил, что число ресторанов и кафе в Москве за прошедшие полтора года сократилось на 10%, связав это с тем, что введение QR-кодов сократило поток посетителей в среднем на 60%, а арендная плата осталась на прежнем уровне.

«Если говорить о росте предложения в сегменте коммерческой недвижимости под покупку/ аренду в 2021 году, то увеличение вакантных помещений пришлось на такие сферы, как общественное питание, индустрия красоты, непродовольственная торговля, туристические услуги, гостиничный бизнес. В совокупности объем предложения таких помещений вырос более чем на 12%», — добавил Кулаков.

По его мнению, эти сферы стали высокорискованными для инвестиций. При этом наиболее устойчиво чувствуют себя бизнесы, связанные со здоровьем населения — медицинские центры, лаборатории, фармкомпании, производители и поставщики медицинских товаров, считает он. Совокупный прирост инвестиций в эти сектора в 2021 году можно оценить на уровне более чем 17%, сказал Кулаков.

Кроме того, в области коммерческой недвижимости повышенным спросом пользуются складские помещения, что объяснимо трендом на развитие онлайн-торговли. Высокую рентабельность и интерес инвесторов вызывает всё, что связано с логистикой — внутригородские перевозки, курьерские услуги. В среднесрочной перспективе эта тенденция сохранится, заключил он.

В сентябре в компании Knight Frank сообщили, что доля инвестиций в коммерческую недвижимость России за девять месяцев этого года выросла, по предварительным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%, до 229 млрд рублей. Отмечалось, что текущий результат на 29% превышает показатель первых трех кварталов 2019-го. Около половины сделок за январь–сентябрь закрылось именно в III квартале — 44%.

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