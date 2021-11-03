Песков напомнил о пожарах в Калифорнии после слов Байдена о горящей тундре

Тундра действительно подвержена пожарам, однако леса горят также в Калифорнии, в Турции и других странах мира. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, изменяется климат, с чем сталкиваются все страны.

«Россия занимает ответственную позицию, у нас сформирована работа по многим направлениям. Скорее всего, это не было доложено президенту США, когда он это говорил», — предположил представитель Кремля.

Действия России последовательны. Власти борются с лесными пожарами и проводят диверсификацию энергобаланса, который в настоящее время более зеленый, чем у многих государств, подчеркнул Песков.

«Я убежден, что когда состоится очередное общение президентов, у [президента России Владимира] Путина будет прекрасная возможность рассказать Байдену, что мы делаем по климату», — цитирует его «Газета.RU».

2 ноября Байден на климатическом саммите в Глазго заявил, что у России есть проблема в виде «горящей тундры». По словам главы Белого дома, в РФ «серьезные проблемы с климатом».

В тот же день президент России Владимир Путин выступил с видеообращением на 26-й конференции, приуроченной к принятию декларации о защите лесов. По его словам, Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Российский лидер также заявил о поддержке Россией утверждения проекта совместной декларации по лесам, выработанной в Глазго.