Генерал ВСУ Романенко призвал Украину готовиться к объявлению военного положения

Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил, что Россия якобы стягивает войска в границе с Украиной, поэтому Киеву необходимо готовиться к введению военного положения.

«Новое сосредоточение на границе небезопасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», — написал Романенко в статье для сайта «Главред» 1 ноября.

Кроме того, Романенко отметил, что если президент России Владимир Путин начнет войну с Украиной, то его ждет ответ от Киева.

«Если Путин начнет войну, то его в Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», — добавил генерал-лейтенант.

Неподконтрольный Киеву Донбасс Романенко назвал «чемоданом без ручки» для российских властей. Он считает, что Москва еще не приняла окончательного решения по поводу развязывания боевых действий, добавляет сайт «Газета.Ru».

3 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия на своей территории размещает войска там, где считает нужным.

2 ноября была опубликована статья Politico, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии РФ вблизи Ельни. Также в материале заявлялось, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами».

Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя статью издания Politico, сказал «Известиям», что в районе Ельни находится 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. Он подчеркнул, что части и подразделения этой дивизии также есть в Брянской и Смоленской областях, добавив, что дивизию начали формировать еще в 2014 году. По его словам, Россия никогда не скрывала эту информацию. Шурыгин также напомнил, что Ельня находится на границе с Белоруссией, а не с Украиной.