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Байдена «эвакуировали» c мероприятия на климатическом саммите в Глазго

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Секретная служба США «эвакуировала» американского лидера Джо Байдена с мероприятия на климатическом саммите в Глазго, когда он готовился объявить новый план по сокращению выбросов метана. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил Glasgow Live.

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По информации издания, главу Белого дома вывели с мероприятия из соображений безопасности, так как в переговорной собралось слишком много людей. Организаторы саммита были вынуждены отложить мероприятие.

Отмечается, что специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри временно заменил Байдена на переговорах, в рамках которых страны-участницы договорились сократить выбросы метана на 30% к 2030 году.

Накануне телеведущий Шон Хэннити в эфире американского телеканала Fox News заявил, что поездка президента Джо Байдена в Европу была «полнейшей катастрофой». Он продемонстрировал кадры, на которых видно, как лидер США публично дремлет во время встречи на тему изменения климата, и припомнил прозвище, которым не раз называл Байдена экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В тот же день действия Байдена на посту главы государства катастрофой назвал американский сенатор-республиканец Рик Скотт. По его словам, «всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел США до опасно низких показателей». Сенатор пояснил, что в III квартале ВВП страны упал до 2% в годовом исчислении «на фоне растущих при Байдене инфляционного кризиса и кризиса в цепочке поставок».

До этого, 31 октября, NBC News опубликовал опрос, согласно результатам которого против деятельности президента США выступили 54% американцев. Работой американского лидера довольно только 42% опрошенных, что на семь пунктов ниже, чем данный показатель в августе. Кроме того, из данных опроса следует, что семь из 10 участников опроса, почти половина из которых — демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.

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