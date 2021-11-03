Прямой эфир
Общество
Власти Москвы решили не продлевать нерабочие дни
Происшествия
Два человека погибли при крушении Ан-12 около Иркутска
Происшествия
В Волгограде мужчина пытался ограбить магазин с младенцем на руках
Авто
ГИБДД проведет массовые рейды на нетрезвых водителей в ноябрьские праздники
Мир
Украина внесла в черный список 30 деятелей культуры из РФ
Общество
В Краснодарском крае с 6 ноября вводится система QR-кодов
Политика
Путин 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе
Общество
Челябинская область продлит нерабочие дни до 12 ноября
Мир
Верховная рада уволила главу минобороны Украины Тарана
Экономика
Цена газа в Европе превысила $900 за 1 тыс. куб. м
Сюжет:

В Калининградской области не будут продлевать нерабочие дни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Калининградской области не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Осенние ковикулы: с какими ограничениями регионы начали выходные
В городах Хакасии встал общественный транспорт, а в Москве перегородили входы в кафе

«Нерабочие дни не продлеваются», — сказал Лысков, заявив, что данное решение принято в среду на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что калининградцам разрешается посещать торговые центры и общепит с 8 ноября по QR-коду.

«При этом перечень общественных сфер, где будет необходимо предоставлять QR-код, расширится, а действие этого требования пролонгируется до конца января 2022 года», — добавил Лысков.

Он также сообщил, что с 8 ноября в обычном режиме начинают работать детские сады, начальные школы, фитнес-центры и сферы услуг. Дистанционное обучение для среднего и старшего звена вводится до 15 ноября, добавил Лысков.

«На заседании штаба отмечалось, что в связи с высокой заболеваемостью для неработающих пенсионеров 65+ сохраняется режим самоизоляции. Также планируется ужесточить контроль за выполнением всех установленных требований, включая соблюдение масочного режима», — заключил пресс-секретарь.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в столице позволяет не продлевать режим нерабочих дней. Мэр отметил, что с 8 ноября город приступает к обычной жизни с условием исполнения ранее принятых ограничений, в том числе домашнего режима для пожилых москвичей и перевода на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Кроме того, вход в музеи и театры с понедельника будет производиться по QR-кодам.

Также не планируют продлевать нерабочие дни власти Подмосковья и Тамбовской области.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021