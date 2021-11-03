В Калининградской области не будут продлевать нерабочие дни

Правительство Калининградской области не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

«Нерабочие дни не продлеваются», — сказал Лысков, заявив, что данное решение принято в среду на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что калининградцам разрешается посещать торговые центры и общепит с 8 ноября по QR-коду.

«При этом перечень общественных сфер, где будет необходимо предоставлять QR-код, расширится, а действие этого требования пролонгируется до конца января 2022 года», — добавил Лысков.

Он также сообщил, что с 8 ноября в обычном режиме начинают работать детские сады, начальные школы, фитнес-центры и сферы услуг. Дистанционное обучение для среднего и старшего звена вводится до 15 ноября, добавил Лысков.

«На заседании штаба отмечалось, что в связи с высокой заболеваемостью для неработающих пенсионеров 65+ сохраняется режим самоизоляции. Также планируется ужесточить контроль за выполнением всех установленных требований, включая соблюдение масочного режима», — заключил пресс-секретарь.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в столице позволяет не продлевать режим нерабочих дней. Мэр отметил, что с 8 ноября город приступает к обычной жизни с условием исполнения ранее принятых ограничений, в том числе домашнего режима для пожилых москвичей и перевода на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Кроме того, вход в музеи и театры с понедельника будет производиться по QR-кодам.

Также не планируют продлевать нерабочие дни власти Подмосковья и Тамбовской области.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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