Вечеринку Билла Гейтса на «вредной яхте» объяснили помощью планете

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во время круиза в Турции на вредной для экологии яхте и празднования дня рождения изучал возможность покупки сельскохозяйственных угодий, чтобы создать ферму для спасения планеты от глобального потепления. Об этом 2 ноября сообщило издание New York Post.

По данным издания, филантроп собирается основать крупнейшую ферму, которая будет придерживаться принципов устойчивого развития, включив ее в состав благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, активы которого превышают $50 млрд.

Гейтс приехал в Турцию второй раз за четыре месяца с целью найти новые возможности для бизнеса и благотворительности, сообщила турецкая газета Daily Sabah. По информации издания, Гейтс является обладателем 8,9 тыс. га земли недалеко от Восточной Фракии на западе Турции.

При этом создатель Microsoft арендовал роскошную яхту Lana, которая, по данным издания, сожгла за двое суток тонны горючего. Известно, что огромный корабль выделяет в атмосферу 19 т углекислого газа в день.

2 ноября на конференции ООН в Глазго Гейтс пообещал выделить $315 млн фермерам по всему миру, чтобы помочь им вырастить устойчивый к изменению климата урожай.

Гейтс ранее высказывался в поддержку вакцинации от COVID-19. 25 марта миллиардер назвал фатальные ошибки Европы и США в борьбе с пандемией. В частности, он отметил, что государства должны были как можно быстрее изолировать зараженных для пресечения роста заболеваемости.

Попав под волну критики в 2020 году из-за дезинформации в интернете о желании Microsoft «чипировать человечество», Билл Гейтс заявил 5 июня 2020 года, что никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. По его словам, это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно.

Также Гейтс выразил обеспокоенность тем, что даже при изобретении вакцины от коронавируса антипрививочные настроения могут затруднить приобретение коллективного иммунитета. Он также призвал при получении вакцины в первую очередь распространять ее в страны с менее развитым здравоохранением.