ГИБДД предупредила о массовых рейдах на нетрезвых водителей в праздники

ГИБДД анонсировала массовые рейды на нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых водителей, во время ноябрьских праздников.

«В период нерабочих дней и ноябрьских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, а также на пресечение управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения», — сообщается 2 ноября в Telegram-канале «МВД Медиа».

Отмечается, что с начала текущего года в России прошло порядка 40 тыс. крупных проверок, в ходе которых было выявлено более чем 42 тыс. водителей транспортных средств с признаками опьянения.

В ГИБДД напомнили, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте «следует осуществлять только в случае крайней необходимости», отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 2 ноября, в московской ГИБДД назвали автомобили, чаще всего нарушающие дорожные правила. Так, по итогам III квартала 2021 года чаще всего их нарушали владельцы автомобилей Kia: зарегистрировано 700 тыс. случаев нарушений ПДД.