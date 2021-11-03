Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Алтайском крае

В Алтайском крае легковая иномарка врезалась в рейсовый автобус, следовавший по маршруту Барнаул–Мульта. Погибли два человека, сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла около полудня 3 ноября на 382-м км трассы Р-256 Чуйский тракт. По предварительным данным, 57-летняя водитель Toyota Carina не справилась с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в пассажирский автобус.

В результате ДТП водитель легковушки, а также ее 44-летний пассажир получили различные травмы. Оба скончались на месте, пишет altapress.ru.

В автобусе в момент аварии находились 47 человек, включая двух водителей. Никто из них не пострадал.

Ранее 3 ноября сообщалось, что водителю автобуса в подмосковном Домодедово стало плохо во время движения по трассе. Транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в дерево. Пострадали три человека.