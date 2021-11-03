В Киеве заявили о безразличии Запада к проблемам Украины

Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что Запад демонстративно выступает на стороне Киева, однако не стремится активно сотрудничать и помогать в решении проблем. Об этом эксперт заявил 3 ноября в эфире канала «Первый независимый».

Также Ермолаев указал, что Евросоюз мог бы начать с Украиной контакты по инвестиционным программам, однако помощь в сторону Киева ограничивается «постоянной капельницей».

«В Брюсселе, в Нью-Йорке, в Лондоне независимо от политеса, который мы слышим на публичных мероприятиях, по сути, глубоко по барабану реальное положение дел в Украине. <...> Максимум помощи, которую мы видим, это несколько сот миллионов на поддержание штанов, когда у нас бюджет трещит, и военная помощь, которую нам с гордостью оказывают, то есть «стреляйте и выживайте», — сказал он.

Политолог отметил отсутствие желания европейских политиков решать проблемы Украины, например, в Донбассе, поэтому властями страны необходимо самим приложить усилия для деэскалации ситуации.

Ранее в этот день сообщалось, что Киев может воспринять как предательство сближение Москвы и Вашингтона. Таким образом в Киеве оценили тот факт, что администрация президента США Джо Байдена настроена на нормализацию американо-российских отношений.

Днем ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении линии укрепления украинской энергобезопасности c американской стороны.

Тогда же Зеленский и Байден на встрече в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. В Киеве уточнили, что США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине.

Ранее, 19 октября, глава министерства обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев, где встретился со своим украинским коллегой Андреем Тараном. Они обсудили взаимодействие по обеспечению безопасности в Черном море. Вечером глава Пентагона встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, который в ходе переговоров заявил, что США остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны.