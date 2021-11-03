Потепление до +17 градусов прогнозируют в Приморском крае

Синоптики прогнозируют аномальное потепление на территории Приморского края в выходные. Местами температура поднимется до +17 градусов.

Согласно прогнозам, 4 ноября в регионе пройдут дожди различной интенсивности. С 5 по 7 ноября осадки на основной части территории Приморья не ожидаются. Лишь на севере в ночь на 7 ноября возможен небольшой снег.

С 4 по 6 ноября ночная температура может опускаться до –7 градусов. На побережье ожидается +2…+9 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до +9…+17 градусов. Об этом пишет Vostokmedia.

Небольшое похолодание ожидается 7 ноября. С приходом прохладной воздушной массы температура опустится на 2–5 градусов.

На следующей неделе в Приморье начнутся ливни и ожидается штормовой ветер. Рано утром 8 ноября в регионе выпадет около 25 мм осадков.