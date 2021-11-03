Роспотребнадзор предложил увеличить число тестирований на COVID-19 в России

Роспотребнадзор выдвинул предложение об увеличении охвата населения России тестированием на коронавирус. Об этом говорится в проекте постановления Главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном 2 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается увеличение количества лабораторных исследований на COVID-19, а именно с 200 на 100 тыс. населения до 300 на 100 тыс. населения среднесуточно за семь календарных дней. Осуществлять тестирование можно любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ», — сообщается в пояснительной записке к документу.

В проекте постановления также сказано, что увеличение числа тестирований будет способствовать наиболее быстрому выявлению инфекции и недопущению ее распространения на территории страны.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день остается нестабильной как в Российской Федерации, так и во всем мире, отмечается в тексте.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что спрос на исследование уровня антител к COVID-19 в России в октябре этого года вырос почти на 80% по сравнению с сентябрем. В то же время на 33% выросло число ПЦР-тестов. По мнению экспертов, это связано с турпоездками, при которых наличие результатов исследования обязательно.

30 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Он отметил снижение заболеваемости в тех регионах, где ввели жесткие антикоронавирусные ограничения.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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