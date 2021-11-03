Минск продлил запрет на ввоз продукции Škoda и других компаний

Белоруссия продлила запрет на ввоз и реализацию в стране продукции группы компаний Škoda Auto и ряда других зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц. Об этом говорится в постановлении Совета министров республики № 622, принятом 2 ноября.

Документ продлит действие постановления правительства № 240 от 23 апреля, отмечает ТАСС. Постановлением запрещается ввоз в Белоруссию товаров групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast).

Действие апрельского постановления заканчивалось 4 ноября.

Санкции в отношении европейских компаний в Минске ввели после того, как в январе Škoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае его проведения в Белоруссии (турнир должен был пройти в мае-июне 2021 года). Škoda выступала спонсором ЧМ по хоккею последние 28 лет, а Nivea Men — более 10 лет.

Позже к компаниям присоединился немецкий производитель моторных масел LIQUI MOLY.

18 января Международная федерация хоккея IIHF отказала Белоруссии в проведении чемпионата мира, его перенесли в Ригу. Решение было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» федерации хоккея, отметили в организации.

В ответ в апреле в список запрещенных Белоруссией к ввозу с целью продажи товаров попала продукция Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf. Действие этого постановления заканчивалось 4 ноября.

В настоящее время Евросоюз ввел четыре пакета санкций, в частности, против управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140 ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Европейскому бизнесу запрещается иметь с ними дело. Приняты также рестрикции в отношении высшего руководства страны.

18 октября в Люксембурге прошла очередная встреча министров иностранных дел Евросоюза. Одной из центральных тем стал пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Его ЕС намерен одобрить из-за миграционного кризиса на границе республики с союзом.

10 октября сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко стал фигурантом расследования немецких властей о въезде нелегальных мигрантов в Европу, и в частности в ФРГ. В Германии считают, что беженцы прилетают в Белоруссию по студенческим визам из Ирака, Ливана, Иордании, ОАЭ и Турции, а с сентября этого года и из Сирии. По прилету их в Минск силовики якобы вывозят мигрантов к тем участкам белорусско-польской границы, где нет пограничников. После пересечения границы с Польшей беженцы направляются в Германию.

Страны Запада ввели санкции против Минска после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года. Тогда в шестой раз победил Лукашенко, что вызвало массовые протесты в стране. В Евросоюзе, США и ряде других государств итоги выборов не признали.