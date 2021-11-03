Прокуратура потребовала вывезти мусор из поселка в Якутии

Прокуратура выявили нарушений требований законодательства по вывозу мусора в поселке Сангар в Якутии. Виновное должностное лицо оштрафовали на 10 тыс. рублей.

По данным прокуратуры Кобяйского района, твердые коммунальные отходы не вывозились с восьми площадок. Это привело к накоплению мусора, пишет ИА SakhaNews. Правоохранительные органы внесли руководству унитарного предприятия «Агентство по развитию территорий» представление об устранении нарушений. По факту несоблюдения требований в области охраны окружающей среды возбуждено административное дело.

На текущий момент нарушение устранено, накопившийся мусор вывезли из поселка.

Ранее прокуратура выявила накопление отходов в селе Майя Мегино-Кангаласского района.