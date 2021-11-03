Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве Новосельцева

Следствие ходатайствует об аресте предполагаемого убийцы экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она ТАСС.

Бывший замглавы управления МВД был найден убитым в Новой Москве 26 октября. Отмечалось, что злоумышленники попали на участок Новосельцева через забор. Кровь погибшего обнаружили в нескольких комнатах домовладения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

2 ноября полиция задержала подозреваемого в убийстве Новосельцева. Им оказался знакомый дочери убитого. Отмечается, что 60-летний Сергей Егоров взял у нее в долг крупную сумму, но вернуть деньги не мог. Тогда женщина рассказала, что у ее отца есть связи и у должника могут возникнуть проблемы. Предположительно после этого мужчина проник в дом к полковнику в отставке и убил его.