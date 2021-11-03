На Украине раскритиковали призыв генерала ВСУ ввести военное положение из-за РФ

Воевать с Россией для Украины неприемлемо, нужно работать с РФ дипломатическим путем. Об этом в среду, 3 ноября, заявил «Известиям» экс-депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, комментируя призыв экс-замглавы генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко ввести на Украине военное положение.

«Воевать с РФ для Украины на сегодня неприемлемо. Украине необходима техническая разведка, достойный флот, авиация (а ее практически нет) и современное вооружение, которым располагает Россия. Я уже не говорю про ядерное оружие. Украине в этом положении выгоднее вести диалог. Наш президент [Владимир Зеленский] должен отправиться в Донбасс и урегулировать там ситуацию. Вместо того чтобы усиливать эскалацию, нужно работать дипломатическим путем с РФ», — сказал он.

При этом политик исключил возможность присутствия войск НАТО на территории Украины, отметив, что никто не будет включаться и помогать.

«Немецкий солдат приедет на Украину и будет воевать — просто смешно», — заключил Балицкий.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» указал на то, что Романенко делает подобные заявления на протяжении нескольких лет, демонстрируя свою воинственность. Также российский политик заявил, что не стоит обращать на это внимание.

«Понятно, что всё им сказанное не сбывается. Мы прекрасно понимаем, что никакой войны России против Украины не будет. При этом может быть гражданская война на Украине, если они решат вернуть Донбасс военным путем», — подметил Цеков.

По мнению Романенко, которое он высказал в публикации для издания «Главред», Украине надо готовиться к введению военного положения. По его словам, с весны произошло усиление на некоторых участках украинско-российской границы, в связи с чем Киеву стоит опасаться «действий широкомасштабного характера» или средней интенсивности. Генерал также отметил, что в случае появления российских войск на Украине произойдет «кровавая баня».

2 ноября была опубликована статья Politico, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии РФ вблизи Ельни. Также в материале заявлялось, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. РФ не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.