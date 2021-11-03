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Курская область продлит нерабочие дни до 12 ноября

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Курская область приняла решение о продлении режима нерабочих дней до 12 ноября включительно. Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире телеканала «Россия 24».

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«Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», — сказал глава области.

Ранее 3 ноября аналогичное решение приняли в Челябинской области.

Кроме того, в этот же день томский губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в регионе на неделю — до 15 ноября.

Днем ранее продление нерабочих дней допустили в Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Отмечалось, что окончательные решения будут приняты с учетом уровня заболеваемости COVID-19 в указанных регионах.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ решили продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

В настоящее время в России с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, о котором 20 октября объявил Владимир Путин. Регионы могут при необходимости продлевать данный режим.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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