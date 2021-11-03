В Москве женщина обстреляла дворника за плохую уборку. Видео инцидента 3 ноября опубликовал РЕН ТВ.

По данным телеканала, 51-летнюю жительницу одного из домов на Сиреневом бульваре не удовлетворило качество уборки, и она решила наказать дворника за плохую работу.

Отмечается, что мужчина не пострадал.

29 июля массовая драка произошла на западе Москвы. Конфликт с участием дворников и работников дорожных служб случился на улице Крылатские Холмы. Причиной драки стал неубранный мусор.

В декабре 2020 года конфликт со стрельбой произошел между охранником и дворниками в Пресненском переулке в Москве. По словам дворников, охранник требовал с них по 500 рублей за отгон машин с парковки, однако дворники отказались.