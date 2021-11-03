Ремонт дорог в одном из микрорайонов Орла обошелся в 31 млн рублей

В Орле в микрорайоне Новая Ботаника завершили ремонт дороги и тротуаров. Свежий асфальт и плитка обошлись в общей сложности в 31,2 млн рублей.

Дорожники работали на улице 5-й Орловской стрелковой дивизии и в Пищевом переулке. Они отфрезеровали покрытия, отремонтировали тротуар и велодорожки, установили бортовые камни и поребрики, нарастили горловины смотровых колодцев, поставили дорожные знаки и стойки. Подрядчик за свой счет обновил ограждения.

При приемке работ нареканий у комиссии не возникло. В ее состав входил житель города с ограниченными возможностями здоровья. Он проверял спуски и пандусы на инвалидной коляске. В мэрии также отметили хорошее качество системы водоотведения, пишет InfoOrel.ru.