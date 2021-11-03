ГИБДД проведет массовые рейды на нетрезвых водителей в ноябрьские праздники

На ноябрьские праздники ГИБДД планирует провести ряд масштабных проверок по выявлению нарушений правил дорожного движения и нетрезвых водителей. Об этом 3 ноября сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

«В период нерабочих дней и ноябрьских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, а также на пресечение управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобную работу ГИБДД проводит в постоянном режиме. Уточняется, что с начала текущего года в России прошло порядка 40 тыс. крупных проверок, в ходе которых было выявлено более чем 42 тыс. водителей транспортных средств с признаками опьянения.

Вместе с тем Госавтоинспекция предупредила автомобилистов, что на фоне сложной эпидемиологической обстановки любые поездки на личном транспорте нужно осуществлять лишь в случае крайней необходимости. При этом перед поездкой следует хорошо подумать о ее целесообразности и принять конечное решение, взвесив все аргументы. «Если такой необходимости всё же нет, поездку лучше отложить до улучшения ситуации», подчеркнули правоохранители.

Кроме прочего, в ведомстве напомнили, что осуществляющие прием граждан подразделения ГИБДД (регистрационные, экзаменационные и административной практики) в нерабочие и праздничные дни работают по специальному графику.

Ранее, 2 ноября, в московской ГИБДД назвали автомобили, чаще всего нарушающие дорожные правила. Так, по итогам III квартала 2021 года чаще всего их нарушали владельцы автомобилей Kia: зарегистрировано 700 тыс. случаев нарушений ПДД.