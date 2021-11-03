Песков прокомментировал информацию FT об избыточной смертности в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал при оценке избыточной смертности из-за COVID-19 ориентироваться на данные Росстата и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил 3 ноября, комментируя публикацию газеты Financial Times, в которой говорилось, что Россия по избыточной смертности с начала пандемии в абсолютном выражении заняла второе место в мире после США.

«Дело в том, что непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен все-таки использовать эту информацию в качестве первоисточника. Все-таки первоисточником являются наш Росстат и те цифры, которые назывались вице-премьером [Татьяной] Голиковой, которая неоднократно комментировала тему избыточной смертности», — сказал он журналистам.

Ранее в среду в федеральном оперативном штабе сообщили, что число летальных исходов из-за коронавируса в России составило 1189 за сутки, это максимум за всё время пандемии. Всего с начала пандемии в стране умерли 242 060 человек. Условная летальность осталась на уровне 2,8%.

За минувшие сутки в стране было выявлено 40 443 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в России с начала пандемии выявлено 8 633 643 случая COVID-19, полностью вылечились 7 445 438 человек.

Днем ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил «Известиям», что сейчас в стране открыто больше 290 тыс. коек, что является рекордом по сравнению с пошлым пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек. По его словам, лишь в 13 регионах наблюдается некоторое снижение заболеваемости, а в остальных — рост.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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