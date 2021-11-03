В СФ назвали дежурной критикой в адрес России слова Байдена о «тундре в огне»

Критика американского президента Джо Байдена в адрес России на саммите по климату в Глазго является дежурной и ее нельзя считать конструктивной. Такое мнение «Известиям» в среду, 3 ноября, выразил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ну надо же за что-то критиковать. Нас критикуют за Украину, сейчас критикуют за климат, нас всегда за что-то критикуют. Но мы в общем-то отвечаем тем, что спокойно реагируем на критику, а тем более она не конструктивная. А критика, прозвучавшая из уст американского президента, не может считаться конструктивной», — заявил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что ни тундра, ни тайга в России сейчас не горят и Байден, видимо, неудачно использовал какие-то устаревшие данные, которые ему «подсунули».

Комментируя критику американского лидера, направленную в адрес президента России Владимира Путина из-за отказа его от очного визита на климатический саммит, сенатор подчеркнул, что в РФ сейчас достаточно проблем помимо саммита, в том числе напряженная ситуация с распространением коронавируса, а всё, что стране нужно делать по вопросам климата, она выполняет.

Сенатор усомнился, что стоит остро реагировать на подобные высказывания Байдена, так как, по сути, он ничего жесткого по России не сказал. Это является добрым знаком того, что американец готовится к личной встрече с Путиным и лидерам есть о чем говорить, подчеркнул политик, выразив надежду, что отношения Москвы и Вашингтона будут развиваться дальше.

При этом он отметил, что о возможной предстоящей встрече Путина и Байдена уже заявляли в США.

«Я думаю, что, наверное, в преддверии возможной встречи двух лидеров США и России не имело смысла встречаться на саммите сейчас. Потому что там в любом случае пришлось бы хотя бы на полях как-то пересечься, о чем-то говорить, а готовиться к глобальной встрече, которая предстоит в ближайшее время по заверениям самих американцев», — отметил он.

Накануне стало известно, что Байден в ходе климатического саммита в Глазго выразил недовольство Пекином и Москвой, обратив особое внимание на тот факт, что Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин не приняли личного участия в саммите. Глава американской администрации в том числе заявил, что у российского лидера можно наблюдать климатическую проблему в виде «тундры в огне»

Кроме того, Байден заявил, что Пекин, который, как и Россия, «не появился» на саммите, «совершил большую ошибку».

Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением оценил решение Владимира Путина и Си Цзиньпина отказаться от участия в климатическом саммите.

В 26-й конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP26) приняли участие главы государств и правительств более чем 120 стран, включая президента США, главу Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Джонсона.

Тем не менее некоторых государственных лидеров от присутствия в Шотландии заставила отказаться пандемия. Отсутствовать на климатической конференции из-за внутриполитической ситуации были вынуждены новый премьер Японии Фумио Кисида, а также президент Бразилии Жаир Болсонару.

Путин, а также Си Цзиньпин обратились к участникам саммита в онлайн-режиме. Российский лидер указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Глава государства добавил, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира и страна принимает энергичные меры по их защите. Путин также отметил, что Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, выработанной в Глазго.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча президентов России и Соединенных Штатов до конца 2021 года находится под вопросом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 24 октября завил, что есть понимание того, что следующая встреча президентов Путина и Байдена должна состояться в обозримой перспективе, и это будет реализовано.

16 июня в Женеве состоялись переговоры двух лидеров. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Кроме того, стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).