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Челябинская область продлит нерабочие дни до 12 ноября

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Власти Челябинской области решили продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы до 12 ноября. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба правительства региона.

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Решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и распространения коронавируса.

«По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 года до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в сообщении.

В настоящее время в России с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, о котором 20 октября объявил Владимир Путин. Регионы могли при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

Ранее в среду томский губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в регионе на неделю — до 15 ноября. Днем ранее продление нерабочих дней допустили в Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Отмечалось, что окончательные решения будут приняты с учетом уровня заболеваемости COVID-19 в указанных регионах.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ решили продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября.

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от COVID-19 в 10 российских регионах. Также он отметил, что введенный президентом России режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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