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Врач рассказала о способах избавления от жира на животе

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Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден перечислила способы, благодаря которым можно окончательно избавиться от жира на животе. Об этом сообщается в немецком издании Focus.

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В первую очередь специалист советует пересмотреть рацион. По ее мнению, людям с медленным метаболизмом следует употреблять больше продуктов с ненасыщенными жирными кислотами, а также необходимо обратить внимание на белки, которые помогут увеличить мышечную массу.

Помимо этого, врач-эндокринолог считает, что людям, имеющим лишний вес, нужно начать заниматься в спортзале, в частности уделять время силовым тренировкам.

Также Лоуден рекомендует следить за дефицитом калорий, так как при их недостатке организм начинает сжигать мышцы, а не жир.

2 сентября врачи-диетологи из США Роксана Эсани и Кристен Смит назвали ряд привычек, мешающих сбросить лишний вес. Так, нельзя пропускать приемы пищи, не стоит принимать пищу на рабочем месте или перед телевизором, а также не надо торопиться во время еды.

Ранее, 13 июня, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал о наиболее распространенных ошибках, которые допускают люди при похудении. Он отметил, что люди зачастую не знают истинную энергетическую ценность продуктов, которые покупают на диете. В частности, это касается обезжиренных фитнес-батончиков и продукции без сахара.

Также, по его словам, ошибочно резко менять свое питание, когда человек начинает худеть «с понедельника», поскольку это чревато быстрым отказом от такой тактики.

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