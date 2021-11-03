«VK Видео» бесплатно показывает лекции фестиваля креативных индустрий G8

Зрители «VK Видео» могут увидеть уникальные трансляции одного из главных событий в области российской креативной экономики. На видеоплатформе стали доступны записи выступлений экспертов из «Афиши Daily», Inc. Russia, «КБ Стрелка», «Винзавода», VK, а также других творческих специалистов.

«VK Видео» — это новая видеоплатформа экосистемы VK, которая объединяет видеосервисы «ВКонтакте» и ОК, а также «Клипы». Ее пользователи могут виртуально присоединиться к G8: узнать, как блокчейн развивает благотворительность и уличное искусство, какой потенциал скрывает реклама и почему короткие вертикальные ролики изменили креативную индустрию. Также трансляции охватили выступления актеров, режиссеров, диджитал-артистов и блогеров на фестивале. Например, художница Эллен Шейдлин представила собственную выставку во Флоренции на тему сюрвиртуализма и рассказала, как воплощать креативные идеи в жизнь.

Фестиваль G8 ежегодно объединяет экспертов из сферы дизайна, архитектуры, музыки, медиа, кино, современного искусства. В этом году событие прошло в пятый раз: фестиваль состоялся 9 и 10 сентября в культурном центре ЗИЛ в Москве. Больше 100 спикеров представили новые проекты и рассказали, как меняются их отрасли. Трансляции лекций доступны на видеоплатформе «VK Видео» и в официальном сообществе фестиваля.