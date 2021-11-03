Четыре остановки отремонтируют в Казани за 287 млн рублей

В центре Казани отремонтируют четыре остановки общественного транспорта. Из бюджета Татарстана на эти цели направят 286,8 млн рублей. Об этом говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Ремонт выполнят на остановках «Саид-Галеева», «Колхозный рынок», «Габдуллы Тукая» и «Сайдашева». Планируется обновить дорожное покрытие, усовершенствовать сети электроснабжения, связи, наружного освещения.

Также работы проведут на трамвайных путях. Контактные сети трамвая смонтируют заново и обновят светофоры возле каждой из четырех остановок. Ремонт должны завершить не позднее 1 сентября 2022 года, пишет Inkazan.ru.

1 ноября сообщалось, что в Казани на зиму отключили все городские фонтаны. Специалисты провели профилактические работы и законсервировали конструкции. На время зимы их защитит деревянное покрытие.