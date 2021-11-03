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Песков ответил на заявление минобороны Украины о переброске к границе войск РФ

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Россия на своей территории размещает войска там, где считает нужным. Об этом в среду, 3 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Информация о концентрации российских сил у границы не подтверждается

Накануне в министерстве обороны Украины указали на дислокацию 90 тыс. российских военных у границы страны, добавив, что РФ периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений «с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства».

«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым», — сказал Песков журналистам.

По мнению экс-замначальника генштаба ВСУ Игоря Романенко, стране надо готовиться к введению военного положения. По его словам, с весны произошло усиление на некоторых участках украинско-российской границы, в связи с чем Киеву стоит опасаться «действий широкомасштабного характера» или средней интенсивности. Генерал также отметил, что в случае появления российских войск на Украине произойдет «кровавая баня».

2 ноября была опубликована статья Politico, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии РФ вблизи Ельни. Также в материале заявлялось, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. РФ не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя статью издания Politico, сказал «Известиям», что в районе Ельни находится 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. Он подчеркнул, что части и подразделения этой дивизии также есть в Брянской и Смоленской областях, добавив, что дивизию начали формировать еще в 2014 году. По его словам, Россия никогда не скрывала эту информацию. Шурыгин также напомнил, что Ельня находится на границе с Белоруссией, а не с Украиной.

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности к границе с Украиной, появились 30 октября на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории «необычным».

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