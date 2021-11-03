В Кремле прокомментировали новые обвинения против Сафронова

В Кремле видели сообщения о завершении расследования и выдвижении новых обвинений по делу советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, однако их сперва должен доказать суд. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, знает ли российский лидер Владимир Путин о последних деталях дела Сафронова, в частности о том, что тот был отправлен в карцер СИЗО за попытку установить телеантенну в камере, Песков сказал, что в Кремле «видели сообщения СМИ на этот счет».

«Мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. Конечно же, президенту невозможно обо всех нюансах этого дела докладывать по понятным причинам»,—- заявил он.

Кроме того, Песков заявил, что любые обвинения необходимо доказать в суде. До тех пор Кремль не будет комментировать суть предъявляемых обвинений.

Ранее в среду Сафронова, которого содержат в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, перевели в карцер после попытки наладить в камере работу комнатной телеантенны. Сообщалось, что там он пробудет трое суток за то, что вместе с соседом по камере приклеил комнатную телеантенну к стене.

2 ноября Сафронову в окончательном обвинении в государственной измене вменили новый эпизод — о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии. По данным следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и немецкой BND (разведке). Воронина задержали в Москве по подозрению в госизмене в феврале 2021 года.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же вечер Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Свою вину он не признает.

Обвиняемый работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».